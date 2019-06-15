15.06.2019 15:27
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Ümraniye'de zincirleme trafik kazası (2)

Ümraniye

Cengiz ÇOBAN,Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-ÜMRANİYE'de otobüs, minibüs ve dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Cengiz ÇOBAN,Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-ÜMRANİYE'de otobüs, minibüs ve dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Alemdağ Caddesi'de saat 15.00 sıralarında bir halk otobüsü, bir minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kapanırken, araçların kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.


Kaynak: DHA
DHA, Güncel

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