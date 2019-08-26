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Ümraniye'deki aile katliamında cenazeler Adli Tıp Kurumundan alındı

Ümraniye'de dün yaşanan aile katliamında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumundan alındı.

26.08.2019 12:48 Ümraniye'deki aile katliamında cenazeler Adli Tıp Kurumundan alındı
Ümraniye'de dün yaşanan aile katliamında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumundan alındı. Katliamdan evde saklanarak kurtulan Yunus H.'nin de Adli Tıp Kurumuna geldiği görüldü.

Ümraniye'de dün akşam annesi İncilay H., kardeşi Haluk H. ve babası Hüseyin H.'yi tabancayla vuran Emre H., daha sonra evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre H., İncilay H. ve Haluk H'nin öldüğünü belirledi. Baba Hüseyin H. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeleri otopsi yapılmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işleminin ardından cenazeler aile yakınlarına teslim edildi. Adli Tıp Kurumuna saldırıdan evde saklanarak kurtulan küçük kardeş Yunus H.'nin de geldiği görüldü. Cenazeler toprağa verilmek üzere Ümraniye'ye götürüldü. - İSTANBUL

Ümraniye, Adli Tıp, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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