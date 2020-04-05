Ümraniye'deki kaçak maske operasyonu kamerada

ÜMRANİYE İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ümraniye 'de kaçak maske üretimi yapan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Kaçak olarak üretilen 4 bin 400 adet cerrahi maske ele geçirildi.

Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde Dumlupınar Mahallesi'nde kaçak maske imalatı yaptığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, kaçak olarak üretildiği tespit edilen satışa hazır halde 6 kolinin içerisinde 4 bin 400 adet cerrahi maske ele geçirildi. Ruhsatsız ve izin belgesiz olarak üretim yaptığı belirlenen iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Kaynak: DHA