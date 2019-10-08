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Ümraniye'deki market gaspçıları kamerada

ÜMRANİYE'de market çalışanın kafasına silah dayayarak bir miktar para gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

08.10.2019 13:56
ÜMRANİYE'de market çalışanın kafasına silah dayayarak bir miktar para gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Ümraniye, Çakmak Mahallesi, Akasya Sokak üzerinde 25 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen olayda bir markete müşteri gibi giren bir kişi silahını çekerek kasiyerin başına dayadı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında şüpheli kasada bulunan bir miktar parayı alarak kapıda bekleyen arkadaşı ile birlikte kaçtı. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüpheliler Bayer G.(35) ve Levent K.(39) önceki gün gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden Levent K.'nın üzerinden olayda kullandığı silah ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Market gaspçısı iki şüpheli tutuklandı.
Ümraniye'deki market gaspçıları kamerada

Ümraniye, Güncel

Kaynak: DHA

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