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Ümraniye'deki okul kantinlerinde "şırınga çikolata" denetimi yapıldı

Ümraniye Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki okulların kantinlerinde "şırınga çikolata" denetimi yapıldı.

12.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:22
Belediyesi ve Ruhsat Denetim müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki okulların kantinlerinde "şırınga çikolata" denetimi yapıldı.
Ankara ve 'da iki çocuğun "şırıngalı çikolata"dan hayatını kaybetmesi üzerine, Ümraniye Belediyesi ekipleri okul kantinlerini denetledi.
Ekipler uygulamada gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini kontrol edip, ruhsat denetimi yaptı. Denetimde, "şırıngalı çikolata"ya rastlanılmazken, satılan ürünler arasında son kullanım tarihi geçmiş ürünlere de rastlanılmadı.
Denetimlere ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümraniye Belediyesi Zabıta Memuru Gülali Sürgün, "Elimizde örnek olarak bir adet 'şırınga çikolata' var. Çocuklar bilmediği için kapağını yutuyorlar. Bundan dolayı iki çocuk zarar gördü. Bu nedenle okul kantinlerini denetliyoruz. Bulduğumuz zaman yasal işlem yaparak, gerekli mercilere bildireceğiz. Okullar civarındaki büfe ve bakkallarda da denetimlerimiz sürecek." diye konuştu.
Öte yandan denetimler sırasında okulda bulunan öğrenci velileri de uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, sağlıksız ürünlerin kantinlerde satışının yasaklanmasını istedi.
Ümraniye'deki okul kantinlerinde

Diyarbakır, Ümraniye, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA


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