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Ümraniye'deki silahlı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

Ümraniye'de 2 kişinin yaralandığı, silahlı saldırganın ise intihar ettiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

19.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:12
Ümraniye'deki silahlı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı
Ümraniye 'de 2 kişinin yaralandığı, silahlı saldırganın ise intihar ettiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Ümraniye Yamanevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Serdar T. isimli şahıs saplantılı şekilde aşık olduğu Sevgi F. isimli kadına sokak ortasında silahla art arda ateş etti. Sevgi F. ayağına isabet eden kurşunla yaralanırken, o sırada yolda yürüyen Eray E. de seken kurşunun ayağına isabet etmesiyle yaralandı. Serdar T., ardından aynı silahla kendini vurdu. Serdar T. hayatını kaybederken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Ümraniye, Sabah, 3. Sayfa

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