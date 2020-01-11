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Ümraniye'deki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

TEM Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde emniyet şeridindeki minibüse çarparak yola savrulan ve özel halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden Dilek (29) ve Çağan (30) Çokcan çiftinin cenazeleri defnedildi.

11.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:44
TEM Otoyolu'nun kesiminde emniyet şeridindeki minibüse çarparak yola savrulan ve özel halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden Dilek (29) ve Çağan (30) Çokcan çiftinin cenazeleri defnedildi.
Çokcan çiftinin cenazeleri, 'daki Gönenli Mehmet Efendi Camisi'ne getirildi.
Çağan Çokcan'ın babası İzzet Çokcan ile Dilek Çokcan'ın babası Fahri Dereli, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Camiye, çiftin 4 aylık bebeği Ada'nın da getirilmesi katılımcıları duygulandırdı.
İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çokcan çiftinin cenazeleri, Arnavutköy'deki Boğazköy Memba Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TEM Otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde Ankara istikametinde seyreden 34 KC 0137 plakalı motosiklet, dün arızalı olduğu gerekçesiyle emniyet şeridinde durduğu belirtilen bir minibüse çarparak yola savrulmuş, bu sırada aynı istikamette giden 34 LC 9784 plakalı özel halk otobüsü, motosiklete çarpmıştı. Kazada, Çağan Çokcan ve Dilek Çokcan çifti hayatını kaybetmişti.
Ümraniye'deki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Gaziosmanpaşa, TEM Otoyolu, Ümraniye, Güncel

Kaynak: AA


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