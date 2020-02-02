Haberler » Güncel » Ümraniye'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haber

Ümraniye'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ümraniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

02.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:34Ümraniye'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracıyla uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Hakan Aslan G. ve Kemal Ş'yi Ihlamurkuyu Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde bir araç içerisinde yakaladı.
Şüphelilerden Hakan Aslan G.'nin yapılan üst aramasında 24 parça halinde 36,28 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 605 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakan Aslan G. tutuklandı.

Hakan Aslan, Ümraniye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 22:57:10