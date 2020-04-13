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Ümraniye'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Ümraniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

13.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:18
Ümraniye'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Ümraniye 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan bir otomobilde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu caddeyi gözlem altında tutan ekipler, şüphelendikleri bir araca dur ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen kaçan otomobilden Sultan Sokak'ta dışarı bir poşet atıldı. Otomobil, kısa süreli kovalamacanın ardından, Alemdağ Caddesi Son Durak mevkisinde önü kesilerek durduruldu.
Araç içerisindeki 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan üst aramalarında 4 bin 600 lira bulundu. Sokağa atılan poşette ise 476 gram bonzai olduğu belirlendi.
Emniyetteki sorguları süren zanlıların, toplam 52 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye, Güncel
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