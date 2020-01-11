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ÜMRANİYE'DEKİ YANGINDA YAŞLI KADININ EVDEN ÇIKMAMA İNADI

ÜMRANİYE'de 2 katlı evde yangın çıktı.

11.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:17ÜMRANİYE'DEKİ YANGINDA YAŞLI KADININ EVDEN ÇIKMAMA İNADI

ÜMRANİYE'de 2 katlı evde yangın çıktı. ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında burada yaşayan yaşlı bir kadın evinden çıkmak istemeyince vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Atatürk Mahallesi Martı Sokakta bulunan 2 katlı evde saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oğluyla birlikte yaşayan 81 yaşındaki Ayşe Turan'ın kaldığı 2 katlı binadan yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ve sağlık ve polis ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak itfaiye ekiplerinin gelmesi beklendi. Yangın sırasında yaşlı kadını evde olduğu ve dışarı çıkmadığı öğrenildi. Bunun üzerine polis ve vatandaşlar eve girerek kadını çıkarmaya çalıştı. Evini bırakmak istemeyen Turan'ı polis ekipleri dışarı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Yakup Kara, "Bir anda dumanlar yükseldi. Evde tekti. Arkadaşlarla içeri girdik çıkarmaya çalıştık. Valla inat etti çıkmamak için. Ama çıkardık sağlık ekiplerine teslim ettik" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaşlı kadının çıkarılması

-Ambulansa bindirilmesi

-Evden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler



Ümraniye, İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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