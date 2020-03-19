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ÜMRANİYE KADINI VURUP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Ümraniye Yaman Evler Mahallesi Ayfer Sokak'ta silahlı bir kişi, bir kadını karnından vurdu.

19.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:44
ÜMRANİYE KADINI VURUP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Ümraniye Yaman Evler Mahallesi Ayfer Sokak'ta silahlı bir kişi, bir kadını karnından vurdu. Saldırgan daha sonra sokaktaki bir kişiyi de bacağından yaraladı. Saldırgan aynı silahla kendine ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşilar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı saldırgan ve diğer iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis çevrede güvenlik önelmi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler : Ümraniye, Güncel

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