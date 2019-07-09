Ümraniye Mesire Alanı, yenilenen yüzüyle kapılarını açıyor

Ümraniyelileri ve çevre ilçelerden gelen vatandaşları yeşilin en doğal haliyle buluşturan ve şehrin stresinden uzaklaştıran Ümraniye Mesire Alanı yenilenen yüzüyle çok yakında hizmete açılacak.



Ümraniye; sadece kentsel dönüşüm konusunda değil, mesire alanlarıyla da en çok tercih edilen ilçelerin başında geliyor. Yoğun iş temposundan sıkılan ve rahat bir nefes almak isteyen vatandaşlar, Ümraniye Mesire Alanı'na akın ediyor. Ümraniye Belediyesi de, vatandaşların daha temiz ve konforlu bir ortamda eğlenceli vakit geçirmeleri için Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.



Çalışmaların hızla devam ettiği 330 bin metrekarelik alanda; 2700 metre koşu parkı, 5 adet oyun alanı, 2 voleybol sahası, 1000 araçlık otopark, 2 adet büfe, 2000 metre bisiklet yolu bulunuyor.



Doğalgaz ile çalışan ve tek seferde 240 kişinin mangal yapılabilmesine imkan sağlayan barbekü alanlarında görevli personel tarafından vatandaşlara yardımcı da olunacak.



Ayrıca Mesire Alanı'nda; yürüyüş yolları, yağmursuyu ızgarası, orta refüj düzenlemeleri, asfaltlama çalışmaları, ağaçlandırma, ışıklandırma, mescid ve şadırvan yenileme gibi çalışmalar yapılıyor.



Ümraniye Mesire alanı bu yıl da, vatandaşların en çok tercih ettiği alanlardan biri olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA