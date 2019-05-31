ÜMRANİYE TEM BAĞLANTI YOLUNDA OTOBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 15 YARALI (3)

ÜMRANİYE TEM Bağlantı Yolu, Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otobüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. İddialara göre kaza saat 07.00 sıralarında sapağı kaçıran otomobil geri geri gelmeye başladı. Şenol Doğan yönetimindeki 34 HG 6215 plakalı aracın geri geldiğini fark edemeyen 16 KN 308 plakalı otobüsün şoförü otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Şenol Doğan hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 15 kişi ise yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.



Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Yaralılarla röp

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul