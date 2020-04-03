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ÜMRANİYE TEM'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / ÜMRANİYE TEM Otoyolunda içinde 1'i çocuk 3 kişinin bulunduğu otomobil alev alev yandı.

03.04.2020 08:33 | Son Güncelleme: 03.04.2020 08:33
ÜMRANİYE TEM'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ÜMRANİYE TEM Otoyolunda içinde 1'i çocuk 3 kişinin bulunduğu otomobil alev alev yandı. Araçtakiler otomobilden son anda inerek kurtulurken, otomobil büyük çapta hasar oluştu.

Olay saat 07.40 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Tuncay Yiğit'in kullandığı otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı. Yiğit otomobili emniyet şeridine çekerek araçtakileri dışarı çıkardı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Otomobil sürücü Tuncay Yiğit "TEM'de seyir halinde ilerliyordu, bir anda alev aldı. Abim ve çocuk vardı araçta. Hemen sağa çekerek durdum. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik ama başarılı olamadık "diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan otomobil

-İtfaiyenin müdahalesi

-Araçtakilerin görüntüsü

-Sürücü ile röp

-Trafikten görüntü

-Hurdaya dönen otomobil

-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Ümraniye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››ÜMRANİYE TEM'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler

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