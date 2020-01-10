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Ümraniye TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosiklet savrularak özel halk otobüsünün altına girdi.

10.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:28Ümraniye TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü

TEM Otoyolu mevkiinde emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosiklet savrularak özel halk otobüsünün altına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada 2 kişi öldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden 34 LC 9784 plakalı motosiklet, arızalandığı için emniyet şeridinde duran 34 RS 3954 plakalı minibüse çarptıktan sonra yola savruldu. Bu sırada motosiklet, sağ şeritte ilerleyen 34 LC 9784 plakalı özel halk otobüsün önüne devrildi. Otobüs, sürücü frene basmasına rağmen motosikleti metrelerce aracın altında sürükledi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ KONUŞTU

Arızalandığı için emniyet şeridinde bekleyen minibüsün sürücüsü Mehmet Budak "Minibüs arızalanınca emniyet şeridine çekerek, kaputu açmıştık. bize çarptıktan sonra otobüsün altında kaldı" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin minibüse çarptıktan sonra otobüsün altına girdiği görülüyor.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor



TEM Otoyolu, Motosiklet, Ümraniye, Güncel

Kaynak: DHA

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