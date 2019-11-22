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Ümraniye tem otoyolu'nda kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölündü.

22.11.2019 14:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:29
ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölündü. Kaza yapan otomobildeki bir kişi ölürken iki kişi yaralandı.
Kaza saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde giden otomobil bariyerlere çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Ümraniye tem otoyolu'nda kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

TEM Otoyolu, Ümraniye, Güncel

Kaynak: DHA


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