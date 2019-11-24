Ümraniyeli esnaftan ilginç kampanya: Onların Black Friday'ı varsa, bizim de hayırlı cumalarımız var

Yurt dışında Kara Cuma olarak adlandırılan, Türkiye'de ise son zamanlarda Efsane Cuma olarak anılan gün, tüm dünyada en çok beklenen perakende satış dönemlerinden birisi olmakta dikkat çekiyor. Markalar bugünde müşterilere en büyük indirimleri ve promosyon tekliflerini sunuyor. Ümraniyeli esnaf ise Kara Cuma'ya karşı Hayırlı Cuma indirimi başlattı.

"ALGININ KIRILMASINI İSTEDİM"

Sözcü'ye konuşan mağaza sahibi, "Onların Black Friday'ı varsa, bizim de hayırlı cumalarımız var " yazılı bir afiş astı. İlginç afişle ilgili konuşan mağaza sahibi, "Müslümanların mübarek bir günleri var Cuma, bugünde ibadet ediyoruz. Ancak son yıllarda, Kara Cuma denilerek bizlerin bu mübarek günü itici bir şekilde gösteriliyor. Ben de bu algının kırılması için, insanları uyandırmak için 'Hayırlı Cumalar' kampanyası düzenlemeye karar verdim" dedi.

KARA CUMA İSMİNE TEPKİ

Türkiye'de de ilk geldiği yıllarda Cuma gününün İslam dininde mübarek bir gün olarak kabul edilmesi nedeniyle bu indirim günlerine Kara Cuma denilmesine tepki gelmişti. Bunu fark eden bazı firmalar; son yıllarda Efsane Günler ya da Muhteşem Cuma ismini kullanmayı tercih etmeye başladı. Konu ile ilgili ulaştığımız Diyanet'in Alo Fetva Hattı yetkilileri de, Cuma gününün İslam toplumu açısından mübarek gün kabul edildiği ve Kara Cuma adı yerine alternatif isimler kullanılması gerektiğini söylediler.

KARA CUMA'DA FİYAT OYUNU

ABD ve İngiltere'de reel ve büyük indirimlerle tanınan Black Friday (Kara Cuma) Türkiye'de de uygulanmaya başladı. Kara Cuma, Efsane Cuma, Şahane Cuma isimleriyle firmalar, yüzde 90'a varan indirimler yapacağını açıkladı. Fakat firmaların fiyat oyununu vatandaşlar ifşa etti. Sosyal medyada gündem olan Kara Cuma'da firmalar, sözde indirimle 300 liralık ürünü, 1000 liraya satmaya çalıştı.

UZMANLAR HIRSIZLIĞA DİKKAT ÇEKTİ

Zararlı yazılım içeren bilgisayar ağlarına botnet adı veriliyor. Zararlı yazılım, botnet sahibinin isteğine bağlı olarak, başka amaçlar için ekstra modüller de indirebiliyor. Son teknolojiden yararlanan Kaspersky birden fazla botnet'in faaliyetlerini takip ederek değişen veya yeni özellik kazananları belirleyebiliyor.

Kaspersky araştırmacıları kullanıcıların kimlik bilgilerini çalmakta kullanılan zararlı yazılımlara sahip bilgisayarlardan oluşan botnet'leri inceledi. Bunlar, önde gelen e-ticaret sitelerine giriş ve bazı sitelere bağlı olan banka kart bilgilerine erişim için kullanılıyordu. Kaspersky dünya genelinde 91 adet e-ticaret sitesi ve mobil uygulamayı hedef alan 15 zararlı yazılım ailesi keşfetti.