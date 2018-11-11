Ümraniyespor: 0 - Altınordu: 0

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, sahasında Altınordu
ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
36. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına yaklaşan Vasilogiannis'in sert şutunu kaleci kornere çeldi.
42. dakikada Ümraniyespor'un sol kanattan kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topu Altınordu savunması çizgiden çıkardı.
43. dakikada Madinda'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Oğuz'un yerden şutu yandan dışarı çıktı.
70. dakikada ceza yayı üzerinde Leandrinho'nun sert şutunu kaleci Erce kurtardı.
90+2. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Atakan'ın şutunu Burak kornere gönderdi.
90+3. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Sinan'ın kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Cem Özbay xx, Ali Tuna
xx
Ümraniyespor: Burak Öğür xxx, Tarık Tekdal xx, Mücahit Albayrak xx, Oğuz Ceylan x (Alaaddin Okumuş dk. 68 x), Appindangoye xx, Emircan Altıntaş
x (Atabey
dk. 61 x), Muhammed Gönülaçar xx (Recep Aydın
dk. 55 x), Serkan Göksu
xx, Leandrinho xx, Madinda xx, Vasilogiannis xx
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Altınordu: Erce Kardeşler xxx, Kerim Alıcı
xx, Mehmet Enes Sığırcı xx, Sinan Osmanoğlu
xx, Yusuf Acer
xx, Muhammed Mert x (Hüseyin Atakan dk. 59 x), Murat Uçar xx (Anıl Koç dk. 82 ?), Sefa Yılmaz
xx, Oğulcan Ülgün xx, Alican Özfesli
xx, Serdar Deliktaş x (Berkay Samancı
dk. 73 x)
Yedekler: Erhan Erentürk, Recep Yemişci, Ali Yaşar
, David Kılınç, Berkay Samancı
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Sarı kartlar: Oğuz, Mücahit Albayrak (Ümraniyespor), Oğulcan, Murat Uçar (Altınordu)
Altınordu
11 Kasım 2018 Pazar 18:35