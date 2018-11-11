11 Kasım 2018, 18:35
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Ümraniyespor: 0 - Altınordu: 0

Ümraniyespor: 0 - Altınordu: 0

Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında konuk ettiği Altınordu'yla 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, sahasında Altınordu ile golsüz berabere kaldı. 
Maçtan dakikalar 
36. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına yaklaşan Vasilogiannis'in sert şutunu kaleci kornere çeldi. 
42. dakikada Ümraniyespor'un sol kanattan kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topu Altınordu savunması çizgiden çıkardı.
43. dakikada Madinda'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Oğuz'un yerden şutu yandan dışarı çıktı. 
70. dakikada ceza yayı üzerinde Leandrinho'nun sert şutunu kaleci Erce kurtardı. 
90+2. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Atakan'ın şutunu Burak kornere gönderdi. 
90+3. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Sinan'ın kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi. 
Stat: Ümraniye İlçe 
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Cem Özbay xx, Ali Tuna xx 
Ümraniyespor: Burak Öğür xxx, Tarık Tekdal xx, Mücahit Albayrak xx, Oğuz Ceylan x (Alaaddin Okumuş dk. 68 x), Appindangoye xx, Emircan Altıntaş x (Atabey dk. 61 x), Muhammed Gönülaçar xx (Recep Aydın dk. 55 x), Serkan Göksu xx, Leandrinho xx, Madinda xx, Vasilogiannis xx 
Yedekler: Metin Erol, Merthan Açıl, Bahadır Taşdelen, Timur Temeltaş 
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir 
Altınordu: Erce Kardeşler xxx, Kerim Alıcı xx, Mehmet Enes Sığırcı xx, Sinan Osmanoğlu xx, Yusuf Acer xx, Muhammed Mert x (Hüseyin Atakan dk. 59 x), Murat Uçar xx (Anıl Koç dk. 82 ?), Sefa Yılmaz xx, Oğulcan Ülgün xx, Alican Özfesli xx, Serdar Deliktaş x (Berkay Samancı dk. 73 x) 
Yedekler: Erhan Erentürk, Recep Yemişci, Ali Yaşar, David Kılınç, Berkay Samancı 
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu 
Sarı kartlar: Oğuz, Mücahit Albayrak (Ümraniyespor), Oğulcan, Murat Uçar (Altınordu) 
Altınordu

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