16 Şubat 2019, 16:15
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Ümraniyespor: 2 - Balıkesirspor Baltok: 0

Ümraniyespor: 2 - Balıkesirspor Baltok: 0

İSTANBUL / DHASTAT: Ümraniye BelediyesiHAKEMLER: Sinan Dereci, Furkan Ürün, Çetin ÖncelÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 65Emircan Altıntaş), Madinda (Dk. 79 Recep Aydın), Dialiba (Dk.

İSTANBUL/ DHA

STAT: Ümraniye Belediyesi

HAKEMLER: Sinan Dereci, Furkan Ürün, Çetin Öncel

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 65

Emircan Altıntaş), Madinda (Dk. 79 Recep Aydın), Dialiba (Dk. 46 Atabey Çiçek), Leandrinho

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic, Okan Alkan, Cüneyt Köz, Glumac, Doğa İşeri, Muhammed Ali Doğan, Nizamettin Çalışkan (Dk. 78 Furkan Çil), Mehmet Boztepe (Dk. 84 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama (Dk. 78 Otoo), Sedat Şahintürk, Beleck

GOLLER: Dk. 72 Leandrinho, Dk. 90 2 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 17 Glumac, Dk. 19 Kethevoama, Dk. 90 Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok), Dk. 53 Muhammed Gönülaçar, Dk. 54 Merthan Açıl, Dk. 70 Leandrinho, Dk. 77 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

Spor Toto 1. Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde Ümraniyespor, evinde Balıkesirspor Baltok'u 2-0 yendi. Subaşı,Ümraniye,Merthan Açıl
Kaynak: DHA


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