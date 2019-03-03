Ümraniyespor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

İSTANBUL/ DHA
STAT: Ümraniye Belediyesi
HAKEMLER: Cihan Aydın, Deniz Turgut, Hakan Karabalcık
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Uğur Aygören, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Gökhan Lale, Serkan Göksu, Recep Aydın, Leandrinho (Dk. 79 Timur Temeltaş), Madinda (Dk. 70 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 45 2 Vasilogiannis)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat Yılmaz, Fatih Kızılay (Dk. 84 Berk Kervankıran), Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Tultak, Hüseyin Topbaş, Toykan Topuz (Dk. 75 Cihan Aydın), Oğuz Eken (Dk. 80 Arif Bostancı), Emre Eser, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt
GOLLER: Dk. 18 Hüseyin Topbaş (Kendi kalesine), Dk. 60 Vasilogiannis, Dk. 88 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Toykan Topuz, Fatih Kızılay, Fatih Tultak, Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor)
Spor Toto 1. Lig'in 24'üncü haftasında Ümraniyespor, evinde Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Hüseyin Topbaş (Kendi kalesine), 60'ıncı dakikada Vasilogiannis ve 88'inci dakikada Emircan Altıntaş kaydetti.
Deniz Turgut, Ümraniye, Cihan Aydın, Spor
Kaynak: DHA