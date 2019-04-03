Ümraniyespor - Akhisarspor Maçının Ardından

Ahmet Taşyürek
: İkinci maç için ümitlerimiz devam ediyor
Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu: Zor geçeceğini biliyorduk
KAAN ÜLKER/ İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası
yarı final ilk karşılaşmasında Ümraniyespor sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İyi mücadele ettiklerini ifade eden Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Son vuruşlarda yetersizdik. 86'ncı dakikada üst üste pozisyona girdik. Korner kullandık. İki oyuncumuz altyapılarda öğretilen taktik faul yapılması gereken, kartın görülmesi gereken pozisyonda temizliklerinden dolayı yapmadı ve yediğimiz golle 1-0 bitirdik. Rakibimiz geçen senenin kupa şampiyonu. Bir maç kaybettik. Tekrarı var, sorun değil. Lige dönmek zorundayız. 6 puan değerinde maçlarımız var. Adana Demirspor
ve Altınordu
ile oynayacağız. Yoğun bir program var. 1-0 kaybettik ama ikinci maç için ümitlerimiz devam ediyor. Çocuklar da çok üzgün. Futbolda bunlar da var. Yaşaya yaşaya deneyim yaşıyorsunuz. Bugün becerikli değildik" ifadelerini kullandı.
AKHİSARSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ERCAN KAHYAOĞLU: ZOR GEÇECEĞİNİ BİLİYORDUK
İyi bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu ise, "Düşündüklerimizin yapmanın sevincini yaşıyoruz. Maçın bu şekilde gitmesini bekliyorduk. İyi bir rakiple oynadık. Zor geçeceğini biliyorduk. Fırsatları yakaladık. Son bölümünde daha çok bizim düşündüğümüz şeyler oldu. Neticeyi aldık. Gol yemeden gol atmayı düşünüyorduk. Bunu da başardık" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Ahmet Taşyürek'in açıklamaları
Ercan Kahyaoğlu'nun açıklamaları
Spor
Kaynak: DHA