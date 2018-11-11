Ümraniyespor - Altınordu: 0-0

STAT: Ümraniye
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Cem Özbay, Ali Tuna
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan (Dk. 67 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Serkan Göksu
, Muhammed Gönülaçar (Dk. 55 Recep Aydın
), Vasilogiannis, Madinda, Emircan Altıntaş
(Dk. 61 Atabey Çiçek
), Leandrinho
ALTINORDU: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı
, Mehmet Enes Sığırcı, SinanOsmanoğlu, Yusuf Acer
, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk. 59 Hüseyin Atakan Üner), Mehmet Murat
Uçar (Dk. 82 Anıl Koç), Alican Özfesli
, Sefa Yılmaz
, Serdar Deliktaş (Dk. 73 Berkay Samancı
)
SARI KARTLAR: Oğuz Ceylan, Recep Aydın, Mucahit Albayrak (Ümraniyespor), Oğulcan Ülgün, Mehmet Murat Uçar, Sefa Yılmaz (Altınordu
)
Spor Toto 1'inci Lig'in 12'nci haftasında, Ümraniyespor evinde ağırladığı rakibi Altınordu ile 0-0 berabere kaldı. - İstanbul
Serkan Göksu,Ümraniye
11 Kasım 2018 Pazar 16:20