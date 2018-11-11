11 Kasım 2018, 16:20
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Ümraniyespor - Altınordu: 0-0

Ümraniyespor - Altınordu: 0-0

STAT: Ümraniye HAKEMLER: Erkan Özdamar, Cem Özbay, Ali TunaÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan (Dk. 67 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar (Dk. 55 Recep Aydın), Vasilogiannis, Madinda, Emircan Altıntaş (Dk.



STAT: Ümraniye 

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Cem Özbay, Ali Tuna

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan (Dk. 67 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar (Dk. 55 Recep Aydın), Vasilogiannis, Madinda, Emircan Altıntaş (Dk. 61 Atabey Çiçek), Leandrinho

ALTINORDU: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Mehmet Enes Sığırcı, SinanOsmanoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk. 59 Hüseyin Atakan Üner), Mehmet Murat Uçar (Dk. 82 Anıl Koç), Alican Özfesli, Sefa Yılmaz, Serdar Deliktaş (Dk. 73 Berkay Samancı)

SARI KARTLAR: Oğuz Ceylan, Recep Aydın, Mucahit Albayrak (Ümraniyespor), Oğulcan Ülgün, Mehmet Murat Uçar,  Sefa Yılmaz (Altınordu)

Spor Toto 1'inci Lig'in 12'nci haftasında, Ümraniyespor evinde ağırladığı rakibi Altınordu ile 0-0 berabere kaldı. - İstanbul Serkan Göksu,Ümraniye
11 Kasım 2018 Pazar 16:20



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