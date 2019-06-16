16.06.2019 17:12
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Ümraniyespor'da Ergün Keleş istifa etti

Ümraniyespor

Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren Ümraniyespor'da bir ayrılık yaşandı. Ümraniye ekibinde hem futbolcu hem de antrenörlük yapan, 9 senedir de kulübe sportif direktör olarak hizmet veren Ergün Keleş, görevinden ayrıldığını duyurdu. Keleş, yaptığı açıklamada, "Alt yapısında futbola başlayıp antrenörlük yaptığım ve 9 senedir sportif direktörlük görevini üstlendiğim çok sevdiğim Ümraniyespor'daki görevimden istifa ediyorum. Bu süreçte bana her türlü destek olan başkanım Recep Yoğurtçu'ya ve yönetim kuruluna, Ümraniyespor taraftarına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Ümraniyespor'a başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Ergün Keleş, Ümraniyespor ile 3 lig şampiyonluğu, 3 de play-off oynama başarısı elde ederken, bu sezon da Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükselmişti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Spor

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