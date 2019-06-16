16.06.2019 18:18
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Ümraniyespor'da yeni başkan Tarık Aksar oldu

Ümraniyespor

Ümraniyespor'da gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa Tarık Aksar seçildi.

Ümraniyespor'da gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa Tarık Aksar seçildi.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren Ümraniyespor'da bugün Olağan Seçimli Genel Kurul gerçekleşti. Genel kurul sonucunda Ümraniyespor Kulübü'nün yeni başkanı Tarık Aksar oldu.

Aksar başkanlığındaki Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nda şu isimler yer alıyor:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Yusuf Ethem Koyuncu

Feridun Çamur

Adnan Hacıoğlu

Emin Temiz

Şükrü Gökhan

Kadir Er

Nuh Aşçı

İrfan Şeker

Avni Karal

Osman Güney

Yedek Üyeler

Erdal Canel

Gürol Yanık

Mustafa Gülnar

Yiğit Soylu

Abdullah Koyak

Denetim Kurulu

Asil

Cem Sultan Yazıcı

Serkan İnanoğlu

Ahmet Öztürk

Yedek

Osman Ceylan

Ahmet Kiremitçi

Serdar Zirekoğlu - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Spor

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