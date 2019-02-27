Ümraniyespor Teknik Direktörü, Trabzonspor'u Eledikleri Maçtan Sonra Ağladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-1 yenerek eleyen Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunurken duygu dolu anlar yaşadı.

Yayıncı kuruluşa galibiyeti değerlendiren Taşyürek, "Devre arasında çocuklara 'Siz oynayın, istediğimiz sonucu alacağız' dedim. Yusuf Yazıcı'nın oyundan çıkması da işimize yaradı" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Taşyürek ayrıca bu sezon aldıkları sonuçlardan memnun olduğunu belirtirken "5 tane play-off kaybettim, ikisi finaldi. Çok şey kaybettim. Bakıyorum da bu sezon mutlu şeyler yaşıyorum" dedi ve o esnada gözyaşlarını tutamadı.