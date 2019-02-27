27 Şubat 2019, 09:50
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Ümraniyespor Teknik Direktörü, Trabzonspor'u Eledikleri Maçtan Sonra Ağladı

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Trabzonspor'u eledikleri maçın ardından "5 tane play-off kaybettim, ikisi finaldi. Çok şey kaybettim. Bakıyorum da bu sezon mutlu şeyler yaşıyorum." derken gözyaşlarını tutamadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-1 yenerek eleyen Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunurken duygu dolu anlar yaşadı.

Yayıncı kuruluşa galibiyeti değerlendiren Taşyürek, "Devre arasında çocuklara 'Siz oynayın, istediğimiz sonucu alacağız' dedim. Yusuf Yazıcı'nın oyundan çıkması da işimize yaradı" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Taşyürek ayrıca bu sezon aldıkları sonuçlardan memnun olduğunu belirtirken "5 tane play-off kaybettim, ikisi finaldi. Çok şey kaybettim. Bakıyorum da bu sezon mutlu şeyler yaşıyorum" dedi ve o esnada gözyaşlarını tutamadı.

Ahmet Taşyürek, Trabzonspor, Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (13)
?: Galatasaray bu kupalari gozu kapali aliyor zaten bizim karsimiza cikinda sevinc den degil futbol dersinden aglarsin
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TUNÇ06: TAKIM GÜZEL MÜCADELE EDİYOR HAK SİZİN HELAL OLSUN...SEN FB ÇALIŞMALISIN..
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CALİSAN-KAZANİR: helal
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ÜMRANİYE Lİ: Galatasaray a vuramaz sana vurur holigan denen ezik
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HAYRİ.: akhisar ı yine finalde görmek isteriz. özellikle gs yi elemesi büyük bir keyif. ha ha ha ha haaaa.
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