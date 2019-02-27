Ümraniyespor - Trabzonspor Maçının Ardından - Ahmet Taşyürek

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek
, Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek finalinde Trabzonspor
'u gibi büyük bir camiayı eledikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Trabzonspor'u 0-0'ın rövanşında sahasında 3-1 yenerek yarı finale yükselen Ümraniyespor'un teknik direktörü Taşyürek, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, maça çok kötü başladıklarını söyledi.
Oyunda dengeyi yakaladıkları anda gol yediklerini belirten Taşyürek, tur atladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşyürek, maça kötü başladıklarını belirterek, "Müsabakanın ilk 15 dakikasına çok kötü başladık. Tam oyun formatımızı ele aldığımızda gol yedik. Rakibimiz bizden çok üstün, çok kaliteli. Maçın kırılma anı Yusuf Yazıcı
'nın sakatlanıp çıktığı andı. Biraz rahatladık, istediklerimizi yapabildik. Söylenecek çok bir şey yok. Böyle büyük bir camia karşısında, futbolu tutkuyla yaşayan Trabzonspor karşısında kazanmak önemliydi. Mutluyuz. Öyle ya da böyle galip geldiğimiz için çok mutluyuz."
Bir basın mensubunun "Ziraat Türkiye Kupası
yarı finalinde Akhisarspor- Kasımpaşa
eşleşmesinden hangi takımın gelmesini istersiniz?" sorusu üzerine Taşyürek, "Tercih hakkımız yok. Biz zaten rüya görürken 'toz pembe olsun ya da açık pembe olsun' diyemeyiz. Bizim yaşadığımı olay hayal ötesi bir şey. Bundan sonraki tur için bir seçeneği mantıklı bulmuyorum." yanıtını verdi.
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Kaynak: AA