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Umre'den dönenler 1 hafta daha karantinada kalacak

UMRE dönüşü Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yurda yerleştirilen 3 bin 135 kişiden bazılarının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, dün planlanan tahliye işlemleri durduruldu.

30.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:23
Umre'den dönenler 1 hafta daha karantinada kalacak

UMRE dönüşü Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde yurda yerleştirilen 3 bin 135 kişiden bazılarının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, dün planlanan tahliye işlemleri durduruldu. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile umrecilerin karantina süresinin 1 hafta daha uzatıldığı öğrenildi.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, 15 Mart'ta umreden Ankara'ya gelen 3 bin 135 kişi Gölbaşı ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresinin ardından umrecilerin dün tahliye edilmesi planlandı. Fakat, yapılan incelemeler sonucu bazı umrecilerin testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu kişiler yurtlara gelen ambulanslar ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaşanan bu gelişme sonrası tahliye işlemleri durduruldu. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile karantina sürecinin 1 hafta daha uzatıldığı öğrenildi.

Görüntü dökümü: Dün çekilen görüntülerle

Haber:  Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ankara, Güncel
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