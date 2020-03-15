Umre'den dönenler yurtlara gönderiliyor
Umre'den dönenler yurtlara gönderiliyor(Tür: Ankara)
15.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:45
ANKARA- Umre 'den dönenler yurtlara gönderiliyor
(Tür: Ankara )
(Tür: Ankara )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Umre'den dönenler yurtlara gönderiliyor
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