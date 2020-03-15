Umre'den dönenler yurtlara gönderiliyor-4
Umre'den dönenler yurtlara gönderiliyor-4(Tür: Ankara)
15.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:45
ANKARA- Umre 'den dönenler yurtlara gönderiliyor-4
(Tür: Ankara )
(Tür: Ankara )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Umre'den dönenler yurtlara gönderiliyor-4
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