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Umre'den dönenler yurtlara gönderiliyor - 6

Umre'den dönenler yurtlara gönderiliyor - 6(Tür: Ankara)

15.03.2020 19:21 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:23
ANKARA- Umre 'den dönenler yurtlara gönderiliyor - 6
(Tür: Ankara ) Umre'den dönenler yurtlara gönderiliyor - 6

Kaynak: DHA

Etiketler : Ankara, Umre, Güncel

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