Umre'den dönenler yurtlara gönderiliyor - 6
Umre'den dönenler yurtlara gönderiliyor - 6(Tür: Ankara)
15.03.2020 19:21 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:23
ANKARA- Umre 'den dönenler yurtlara gönderiliyor - 6
(Tür: Ankara )
(Tür: Ankara )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Umre'den dönenler yurtlara gönderiliyor - 6
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