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Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı

ŞANLIURFA'da, umreden döndükten sonra 14 gün kuralına uymadığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından götürüldükleri hastanede karantina altına alındı.

19.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:29
Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı

ŞANLIURFA'da, umreden döndükten sonra 14 gün kuralına uymadığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından götürüldükleri hastanede karantina altına alındı.

Kentte, geçen hafta umreden gelen 5 kişinin 14 gün kuralına uymayarak, ziyaretçi kabul ettiği ve dışarı çıktığı, komşuları tarafından polise bildirildi. Polis , sağlık ekipleri eşliğinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 284'üncü maddesi uyarınca ismi açıklanmayan 5 kişiyi yakaladı. Bu kişiler daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan karantina odasına alındı.Umrecilerin, koronavirüsün kuluçka süresi olan 14 gün boyunca hastanede karantina uygulamasına tabi tutulacağı açıklandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Polis, Güncel

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