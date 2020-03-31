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Umre dönüşü Ankara'da karantinaya alınanların bir kısmı başka yurda nakledildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında umre için bulundukları Suudi Arabistan'dan dönen ve 15 Mart'tan itibaren Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinada tutulan vatandaşlardan bir kısmı, İskitler Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na nakledildi.

31.03.2020 00:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 00:22
Umre dönüşü Ankara'da karantinaya alınanların bir kısmı başka yurda nakledildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında umre için bulundukları Suudi Arabistan'dan dönen ve 15 Mart'tan itibaren Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinada tutulan vatandaşlardan bir kısmı, İskitler Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na nakledildi.
Alınan bilgiye göre, 29 Mart'ta tahliyesi planlanan ancak sağlık taramalarının sürmesi nedeniyle ayrılmaları ertelenen vatandaşlardan bazılarının taşınması için Gölbaşı KYK Yerleşkesi'nde ve naklin gerçekleşeceği Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nda dün akşam saatlerinde hazırlık başladı.
Sağlık kontrolleri tamamlanan vatandaşlardan yaklaşık 250'si otobüslerle Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na taşındı. Vatandaşların nakil işlemleri polis ekiplerinin nezaretinde 14 otobüsle ve her araçta en fazla 20 kişi bulunacak şekilde gerçekleştirildi.
Suudi Arabistan'da çalışanlar, seyahat amacıyla yurt dışına gidenler ve umreden dönenlerin de aralarında olduğu öğrenilen kişilerin, yeni yerlerindeki odalarda tek kişi olarak kalacakları belirtildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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