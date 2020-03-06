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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, umre dönüşü karantinaya alınan kişinin ilk test sonuçlarını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umre dönüşü Sakarya'da tedbir amaçlı gözlem altına alınan vatandaşın koronavirüs hastası olmadığını ve test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.

06.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'da umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan hastaya ve hastanın sosyal medyada yayılan görüntülerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"KAYGIYA GEREK YOK, SONUÇLAR NEGATİF"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada yayılan videonun şüphe durumunda alınan tedbirin ciddiyetini gösterdiğini belirtti. Koca, "Sakarya'da çekilen bu video, şüphe durumunda alınmış tedbirin ciddiyetini gösteriyor. Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. dönüşü izole edilen vatandaşımız hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

NE OLMUŞTU?

Karabük'te, Kayseri'de ve Sakarya'da, Umre ziyareti sonrası öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kişiler, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınmıştı.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, umre dönüşü karantinaya alınan kişinin ilk test sonuçlarını açıkladı

Koronavirüs, Sakarya, Umre, Güncel

Kaynak: İHA


6.03.2020 19:10:16