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Umre dönüşü karantina süreci tamamlanan 95 kişi evlerine gönderildi

Umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara'da karantina süreci tamamlanan 95 kişi evlerine gönderildi.

01.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:30
Umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara 'da karantina süreci tamamlanan 95 kişi evlerine gönderildi.
Umre dönüşü Ankara'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Haymana Öğrenci Yurdu ve Gölbaşı Yurdu'nda misafir edilen 95 vatandaşın 14 günlük karantina süreci tamamlandı.
Otobüslerle kaldıkları yurttan memleketleri Karabük'e getirilen 70 vatandaş Karabük Şehirlerararsı Otobüs Terminali'nde indirildi.
Gölbaşı Yurdu'ndan getirilen 25 vatandaşın 23'ü Yenice ilçesinde, 2'si ise Karabük merkezdeki evlerine gönderildi.
Haymana Öğrenci Yurdu'ndan gelen Havva Özal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurtta kendilerine çok güzel baktıklarını belirterek, 3 öğün yemeklerinin, meyvelerinin ve diğer ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.
Züleyha Orhan da karantina sürecinde hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını ifade ederek, "Çok güzeldi. Devletimizden Allah razı olsun. Çok güzel baktılar. Çok ilgilendiler. Geldiğimiz için çok mutluyum." diye konuştu.
Emine Kayabaşı da yurtta sıkıntı yaşamadıklarını dile getirerek, "Çok güzel geçti. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun." ifadesini kullandı.
Sakine Ebik de karantina süresince hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını anlattı.
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Umre dönüşü karantina süreci tamamlanan 95 kişi evlerine gönderildi

Kaynak: AA

Etiketler: Haymana, Ankara, Umre, Güncel

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Umre dönüşü karantina süreci tamamlanan 95 kişi evlerine gönderildi
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Haberler ›› Güncel ››Umre dönüşü karantina süreci tamamlanan 95 kişi evlerine gönderildi - Haberler

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