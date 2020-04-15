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Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, korona virüsten öldü

Umre ziyaretinden dönen bir kadın, Kayseri'de karantinada tutulduktan sonra memleketine gönderildi.

15.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:08
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, korona virüsten öldü

Umre ziyaretinden dönen bir kadın, Kayseri 'de karantinada tutulduktan sonra memleketine gönderildi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesine gelen kadın, aynı akşam rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.


Yaklaşık 1 ay önce umreden dönen Selva Korkutan (70) Kayseri'de karantinaya alındı. 15 günlük karantina sonunda korona virüs testleri negatif çıkan Korkutan, memleketi Silvan'a gönderildi. Silvan'a gelen Korkutan, aynı akşam yüksek ateş ve solunum şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Korkutan, dün akşam saatlerinde korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Korkutan'ın cenazesi ilçeye bağlı Bayrambaşı beldesinde defnedilirken, aile fertleri ise karantinaya alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Silvan, Umre, 3. Sayfa
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