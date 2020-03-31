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Umre dönüşü karantinaya alınanlardan bazıları tahliye edildi

Konya'da umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta karantinaya alınan 2 bin 180 kişiden bazılarının tahliye işlemi tamamlandı.

31.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:12
Konya 'da umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta karantinaya alınan 2 bin 180 kişiden bazılarının tahliye işlemi tamamlandı.
Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah erkek öğrenci yurtlarında karantinada olan ve sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmayan vatandaşlar, kontrollerinin ve çıkış işlemlerinin ardından evlerine gönderilmeye başlandı.
Karantinada 17 gün geçiren umreciler, otobüslerle memleketlerine götürülecek. Tahliye edilen kişilerin, evlerinde de 14 gün karantinada kalacağı bildirildi.
Öte yandan diğer umrecilerden bir kısımının sağlık durumlarının, kaldırıldıkları hastanede takip edildiği öğrenildi.
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Umre dönüşü karantinaya alınanlardan bazıları tahliye edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Tahir Büyükkörükçü, Süleyman Şah, Konya, Güncel

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Umre dönüşü karantinaya alınanlardan bazıları tahliye edildi
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