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UMRE DÖNÜŞÜ KARANTİNAYA ALINANLARDAN KORONAVİRÜS ŞÜPHELİLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden koronavirüs şüphesi olanlar, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

31.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:36
UMRE DÖNÜŞÜ KARANTİNAYA ALINANLARDAN KORONAVİRÜS ŞÜPHELİLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya 'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden koronavirüs şüphesi olanlar, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi. Havalimanında ve yurda yerleştirilirken sağlık kontrolünden geçirilenlerden evli çiftler dışında herkes, ayrı odalara alındı. Karantina süresi dolanlardan 'Kovid-19' testi negatif çıkanların pazar gününden itibaren evlerine gönderilmesi planlandı. Ancak aralarında test sonucu pozitif çıkanların da olması üzerine Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemleri, 1 hafta ertelendi. Bugün ise koronavirüs şüphesi olanların hastaneye götürülerek tedaviye alınması planlandı. Bunun için yurdun önüne 4 belediye otobüsü getirildi. Otobüs şoförlerinin özel kıyafetlerini giydiği görüldü. Yurtta kalanların yakınları da yiyecek ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri getirdi. Poşetler, görevliler tarafından alınıp, yurtta kalanlara teslim edildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/ KONYA,


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Kaynak: DHA

Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan, Konya, Güncel
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