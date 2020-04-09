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Umre dönüşü testleri pozitif çıkan çift, tedavi olup, evlerine döndü

UMREDEN döndükten sonra karantinaya alındıkları yurtta yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alınan Ali -Neziha Çobaner çifti, sağlıklarına kavuşup, Bursa'daki evlerine döndü.

09.04.2020 17:17 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:17
Umre dönüşü testleri pozitif çıkan çift, tedavi olup, evlerine döndü
UMREDEN döndükten sonra karantinaya alındıkları yurtta yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alınan Ali -Neziha Çobaner çifti, sağlıklarına kavuşup, Bursa 'daki evlerine döndü.

Bursa'da yaşayan Ali Çobanerg (67) ve Neziha Çobaner (65), geçen şubat ayında, 32 kişilik Orhangazi kafilesi ile umreye gitti. Çift, umre dönüşü ise Ankara Gölbaşı'ndaki bir yurda yerleştirilerek karantina altına alındı. Burada yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkan çift, hastaneye yatırıldı. 20 gün süren tedaviyle sağlıklarına kavuşan çift, taburcu edildi.  2 çocuklu çift, Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki evlerine döndü. Ali ve Neziha Çobaner, 14 gün süre daha evlerinde karantina altında kalacak. Çobaner çifti, Türkiye'ye geldikten sonra Ankara'da devlet tarafından son derece iyi ağırlandıklarını belirterek, "Özellikle sağlık sorunlarımızla bire bir yakından ilgilenen, bizlerin sağlığına kavuşması için çaba gösteren tüm doktorlarımıza da teşekkür ediyoruz" dediler.


- Orhangazi

Kaynak: DHA

Etiketler: Orhangazi, Ankara, Bursa, Güncel
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