Elazığ'da yaşayan 11 yaşındaki Berra Erdoğan, umreye gitmek için kumbarasında biriktirdiği para ile "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek oldu.Hayalini kurduğu umreye gidebilmek için yaklaşık bir yıldır kumbarasında para biriktiren Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerine Kabe'nin kapanması nedeniyle biriktirdiği bin lirayı ihtiyaç sahipleri için bağışladı.Berra Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı kampanyadan etkilendiği için kumbarasındaki parayı bağışladığını söyledi.Salgın dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin sıkıntı yaşadığını aktaran Erdoğan, "Umreye gidebilmek için para biriktiriyordum. O para ile umreye gitmeyi hayal ediyordum. Ama umrenin kapıları kapandığı için bu hayalimi başka seneye erteledim. Şimdi kumbaramda olan parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamaya karar verdim." dedi."Hayalimi erteledim"Yaşanan sıkıntıdan dolayı çoğu ailenin zor durumda kaldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:"Evine ekmek götüremeyen babalar var. Ben bu yüzden hayalimi erteledim. O babaların yerine kendimi koydum empati yaptım. Durumu iyi olmayan, evde yemek bekleyen bir sürü çocuk var. Kimsenin bu süreçte sıkıntı yaşamasını istemiyorum. Bu yüzden kumbaramdaki paralarımın hepsini bağışladım. Evde kal Türkiye, hayat eve sığar.""Çok huzurluyuz"Baba Murat Erdoğan da dünyanın yaşadığı bu sıkıntıdan dolayı devletin koyduğu kurallara uyduklarını ve destek verdiklerini aktardı.Ailesi ile sürekli evde olduklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:"Cumhurbaşkanımız 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası başlattı. Kızım da televizyonda izlerken etkilendi. Bu durumda uzun zamandır umre için kumbarasında biriktirdiği paraları buraya bağışlamak istediğini söyledi. Biz de bunu çok olumlu karşıladık. Böyle güzel bir hareketin içinde olduğumuz için çok huzurluyuz. Herkesi de bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz."Anne Tuba Erdoğan da kızının böyle anlamlı bir kampanyaya destek verdiği için gururlu olduğunu belirtti.Erdoğan, "Bir yıldan fazladır kumbarasında para biriktiriyordu. Umreye gitmek için kıyafetlerini bile almıştı ama Kabe'nin kapıları kapandığı için bu hayalini ertelemek zorunda kaldı. Ben kızıma çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA