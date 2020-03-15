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Umre nedir? Ne zaman gidilir? Umreye gitmek şart mı?

Umre nedir? Ne zaman gidilir, nasıl yapılır? Umreye gitmek şart mı?

15.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:48
Umre nedir? Ne zaman gidilir? Umreye gitmek şart mı?
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) farklı din mensuplarının ibadetlerini etkilerken bunların başında Müslümanlar geliyor. Birçok ülkede camilerde namaz kılınması askıya alınırken Suudi Arabistan da umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu. Umreden yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı Türkiye 'ye dönerken bunlardan birisinde Covid-19 tespit edilmesi yetkilileri alarma geçirdi.

Umre ne anlama geliyor?

Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisine göre sözlükte "ziyaret, Kabe ziyareti; imar" anlamlarına gelen umre fıkıhta ihrama girerek Kabe'yi tavaf edip Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeyi (sa'y) ifade eder.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Suudi Arabistan, Türkiye, Umre, Dünya

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