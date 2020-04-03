Umre parasını devlete bağışladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Huriye Şen (65), umre için biriktirdiği bin TL'yi devlete bağışladı.

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı kırsal Eymir Mahallesi'nde yaşayan Huriye Şen, biriktirdiği umre parasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlama kararı aldı. Huriye Şen, sokağa çıkamadığı için 156 Jandarma İhbar hattını arayarak bağış yapacağını söyledi. Şen'in ikametine gelen Jandarma ekipleri, bin TL'yi tutanak karşılığı teslim aldı.Huriye Şen yaptığı açıklamada, " Umre 'ye gitmek için biriktirmeye başladığım paramı devletimizin ihtiyaç sahipleri adına kullanması için bağışladım, Allah devletimize zeval vermesin, ben yine biriktiririm" dedi. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ise, "Hemşehrimize duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA