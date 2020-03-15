- Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor
Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor Medine'den Ankara'ya gelen Umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Gölbaşı'ndaki KYK yurtlarına götürüldü.
15.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:04
Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor
ANKARA - Medine'den Ankara 'ya gelen Umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Gölbaşı'ndaki KYK yurtlarına götürüldü. Umre'den dönen vatandaşları taşıyan uçaklar, Korona virüs nedeniyle 14 gün karantina altında tutulacakları Ankara'ya inmeye devam ediyor. Son gelen 6 uçaktaki vatandaşlar da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesinde bulunan KHK yurtlarına görüldü.
ANKARA - Medine'den Ankara 'ya gelen Umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Gölbaşı'ndaki KYK yurtlarına götürüldü. Umre'den dönen vatandaşları taşıyan uçaklar, Korona virüs nedeniyle 14 gün karantina altında tutulacakları Ankara'ya inmeye devam ediyor. Son gelen 6 uçaktaki vatandaşlar da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesinde bulunan KHK yurtlarına görüldü.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor
Etiketler : Esenboğa Havalimanı, Ankara, Umre, Genel
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