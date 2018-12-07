Umre Yolcuları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Bilecik
'te özel bir tur şirketi aracılığı ile umreye giden vatandaşlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Bilecik merkez Cumhuriyet Meydanında düzenlenen uğurlama töreniyle 25 kişilik kafile dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Umre
organizasyonu hakkında bilgi veren tur şirketi yetkilisi Alper Aydoğdu, Bilecik'ten 25 kişi ile yola çıkacaklarını belirterek, "Rabbim bu yolculuğumuz da her türlü görünür görünmez kazalardan belalardan bizleri muhafaza eylesin. Gönlü Kabe aşkıyla yanan tutuşan bütün kardeşlerimizin o mukaddes topraklara gitmeyi nasip etsin. Bu yolculuğumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK
Umre,Bilecik
07 Aralık 2018 Cuma 11:03