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Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi

Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi Medine'den Ankara'ya umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi.

15.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:18
Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi
ANKARA - Medine'den Ankara'ya umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi. Yolcular sağlık taramasından geçirilerek, karantinaya alınmak üzere üç farklı öğrenci yurduna götürülecek. Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi

Kaynak: İHA

Etiketler : Esenboğa Havalimanı, Umre, 3. Sayfa

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