Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi
Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi Medine'den Ankara'ya umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi.
15.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:40
Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi
ANKARA - Medine'den Ankara'ya umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi. Yolcular sağlık taramasından geçirilerek, karantinaya alınmak üzere üç farklı öğrenci yurduna götürülecek.
ANKARA - Medine'den Ankara'ya umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi. Yolcular sağlık taramasından geçirilerek, karantinaya alınmak üzere üç farklı öğrenci yurduna götürülecek.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi
Etiketler : Esenboğa Havalimanı, Umre, Genel
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