Umrecilere, Kapadokya Havalimanında koranavirüs önlemi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kapadokya Havalimanında umreden dönenler sağlık taramasından geçirildi.
12.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:28
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kapadokya Havalimanında umreden dönenler sağlık taramasından geçirildi.
Umre ibadetini yerine getirdikten sonra Cidde'den Kapadokya Havalimanına direkt uçuşla ulaşan 180 kişi, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından havalimanı gümrük girişinde taramadan geçirildi.
Vücut ısıları termal ve elektronik cihazlarla ölçülen umrecilere salgınla ilgili bilgi verildi.
Sağlık durumlarında bir sorunla karşılaşılmayan yolcular, havalimanı çıkış kapısında Nevşehir ve çevre illerden gelen yakınlarıyla buluştu.
Umre ibadetini yerine getirdikten sonra Cidde'den Kapadokya Havalimanına direkt uçuşla ulaşan 180 kişi, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından havalimanı gümrük girişinde taramadan geçirildi.
Vücut ısıları termal ve elektronik cihazlarla ölçülen umrecilere salgınla ilgili bilgi verildi.
Sağlık durumlarında bir sorunla karşılaşılmayan yolcular, havalimanı çıkış kapısında Nevşehir ve çevre illerden gelen yakınlarıyla buluştu.
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Kaynak: AA
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