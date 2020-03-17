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Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi

Suudi Arabistan'da karantinaya alınan yaşlı bir umreci, sosyal medyadan paylaştığı videoda "Bizleri odalara kapattılar. Ekmek yok su yok, kantinler kapalı yemekhaneler iptal edildi. Kurtar bizi Sayın Cumhurbaşkanım" ifadelerini kullandı.

17.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:02

Suudi Arabistan'da umre ziyaretine giden ve ismini açıklamayan Türk vatandaşı, Suudi yetkilerce koronavirüs şüphesiyle odalara kapatıldıklarını ve kendilerine yemek ve su dahi verilmediğini söyledi.

ERDOĞAN'A SESLENDİ: KURTARIN BİZİ

"Bizler burada cüzzamlı muamelesi görüyoruz. Ben tansiyon hastasıyım sayın Cumhurbaşkanım ilaçlarım bitti ben ne yapacağım" diyen umreci, "Türkiye Cumhuriyeti Devleri vatandaşını kurtaracak kadar güçlüdür, kurtar bizi Sayın Cumhurbaşkanım" diye gözyaşı döktü.

İşte Türk vatandaşının yürek burkan sözleri;

"Sayın Cumhurbaşkanım, bizle buraya Umre yapmak için 400 küsür Türk vatandaşı olarak geldik. İbadetlerimiz zaman zaman engellendi buna şükür dedik. Ama ülkemize dönüş hazırlığına geçtiğimizde iki tana arkadaşımız kesin tanı değil şüpheli olarak uçaktan aldın. Bizler otobüsten indirildik diğer arkadaşlarımız uçaktan indirildi. Bizleri odalara kapattılar. Ekmek yok su yok, kantinler kapalı yemekhaneler iptal edildi.

"İLAÇLARIM BİTTİ, BEN NE YAPACAĞIM"

Bizi mescide dahil salmıyorlar aşağıya. Odalara hapsettiler. Bizler burada cüzzamlı muamelesi görüyoruz. Ben tansiyon hastasıyım sayın Cumhurbaşkanım ilaçlarım bitti ben ne yapacağım. Şeker hastası olanlar var başka hasta olanlar var onlar ilaçları bitti.Bizler burada perişanız açız sususuz...Odanın içinde sabahtan akşama kadar, akşamadan sabaha kadar yatmayla nereye kadar gideceğiz.

"ÖLECEKSEK DE YURDUMUZDA ÖLELİM"

Benim sizden ricam Cumhurbaşkanım Türkiye Cumhuriyeti Devlet'i büyüktür, Türkiye Cumhuriyeti Devleri asildir, Türkiye Cumhuriyeti Devleri vatandaşını kurtaracak kadar güçlüdür kurtar bizi. Biz öleceksek de yurdumuzda ölelim. Tedavi olacaksak da yurdumuzda olalım. Biz burada ölüme terk edilmiş mahkumlar gibiyiz. Ne olur cumhurbaşkanım bizleri buradan kurtarın."

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Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
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