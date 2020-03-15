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Umreden dönen 10 bin 330 kişi karantina altında

Umreden dönen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantina altına alındı.

15.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:50
Umreden dönen 10 bin 330 kişi karantina altında
Umreden dönen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya 'daki 5 yurtta karantina altına alındı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ankara, Konya, Ekonomi

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