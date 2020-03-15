Umreden dönen 10 bin 330 kişi karantina altında
Umreden dönen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantina altına alındı.
15.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:50
Umreden dönen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya 'daki 5 yurtta karantina altına alındı.
Kaynak: Dunya.com
Manşet
Haberler
Ekonomi
Son dakika: Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Ekonomi
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Ekonomi
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Ekonomi
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Ekonomi
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Ekonomi
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Ekonomi
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti