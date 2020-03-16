Umreden dönen 180 kişi yurda yerleştirildi
Umreden dönen 180 kişiden oluşan kafile, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Isparta'daki yurda yerleştirildi.
16.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:42
Umreden dönen 180 kişiden oluşan kafile, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Isparta 'daki yurda yerleştirildi.
Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye 'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.
Bu kapsamda, Isparta'daki Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin başka bir yurda nakledildi. Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki ilk kontrolleri yapılan umreden dönenler de polis eşliğinde otobüslerle yurda getirildi.
Yurt binasında ve çevresinde ekiplerin hijyenle ilgili önlemler aldığı görüldü. Yurtta kalan vatandaşlara gözlem süresi boyunca eşlik edecek uzman sağlık personeli görevlendirildi.
Burada 14 gün süreyle misafir edilecek umrecilerin tüm ihtiyaçlarının Isparta Valiliğince karşılanacağı bildirildi.
Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye 'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.
Bu kapsamda, Isparta'daki Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin başka bir yurda nakledildi. Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki ilk kontrolleri yapılan umreden dönenler de polis eşliğinde otobüslerle yurda getirildi.
Yurt binasında ve çevresinde ekiplerin hijyenle ilgili önlemler aldığı görüldü. Yurtta kalan vatandaşlara gözlem süresi boyunca eşlik edecek uzman sağlık personeli görevlendirildi.
Burada 14 gün süreyle misafir edilecek umrecilerin tüm ihtiyaçlarının Isparta Valiliğince karşılanacağı bildirildi.
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Kaynak: AA
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Etiketler : Suudi Arabistan, Türkiye, Isparta, Umre, Güncel
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