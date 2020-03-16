Menü
Haberler ›› Güncel ››Umreden dönen 180 kişi yurda yerleştirildi - Güncel

Umreden dönen 180 kişi yurda yerleştirildi

Umreden dönen 180 kişiden oluşan kafile, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Isparta'daki yurda yerleştirildi.

16.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:42
Umreden dönen 180 kişiden oluşan kafile, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Isparta 'daki yurda yerleştirildi.
Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye 'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.
Bu kapsamda, Isparta'daki Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin başka bir yurda nakledildi. Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki ilk kontrolleri yapılan umreden dönenler de polis eşliğinde otobüslerle yurda getirildi.
Yurt binasında ve çevresinde ekiplerin hijyenle ilgili önlemler aldığı görüldü. Yurtta kalan vatandaşlara gözlem süresi boyunca eşlik edecek uzman sağlık personeli görevlendirildi.
Burada 14 gün süreyle misafir edilecek umrecilerin tüm ihtiyaçlarının Isparta Valiliğince karşılanacağı bildirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Umreden dönen 180 kişi yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler : Suudi Arabistan, Türkiye, Isparta, Umre, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı Güncel
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Güncel
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?