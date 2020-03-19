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Umreden dönen 245 kişinin karantinasında 4'üncü gün

Umreden dönen 245 kişinin karantinasında 4'üncü gün Karantinada bulunan kadın: "Burada imkanlar çok güzel" Umre'den döndükten sonra Kayseri'de karantinaya alınan 245 kişinin karantina süresi sürüyor.

19.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:47
Umreden dönen 245 kişinin karantinasında 4'üncü gün
Karantinada bulunan kadın: "Burada imkanlar çok güzel"
KAYSERİ - Umre'den döndükten sonra Kayseri 'de karantinaya alınan 245 kişinin karantina süresi sürüyor. Yurda görevliler haricinde kimse alınmazken, karantinada bulunan bir kadın da, "Burada imkanlar çok güzel" dedi.
Umre'den döndükten sonra Talas ilçesinde bulunan Hunat Hatun Yurdu'nda karantinaya alınan 245 kişinin karantina işlemleri sürüyor. Yurt binasına kimse alınmazken, karantina altına bulunan vatandaşların ihtiyaçları da yurt önünde görevliler tarafından alınıyor. Ayrıca, yurdun önünde de polis ekipleri hazır bekletiliyor.
Karantina altında bulunan bazı vatandaşlarda pencerelere çıkarak hem hava alıyor hem de etrafı izliyor. Pencereden İHA'ya konuşan bir kadın da, imkanların iyi olduğunu söyleyerek, "Çok şükür karantina da değiliz gibi. Allah halkımızdan, milletimizden, devletimizden razı olsun. Burada imkanlarda çok güzel, çok iyi" dedi.
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Umreden dönen 245 kişinin karantinasında 4’üncü gün

Kaynak: İHA

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Umreden dönen 245 kişinin karantinasında 4'üncü gün
Etiketler : Karantina, Kayseri, Umre, Genel

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